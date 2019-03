To reder er klar: Smedagers storkevært venter på sine storke

Benny Appel glæder sig til at byde storkeparret Annika og Tommy velkommen tilbage til Smedager. Nu får de to reder at boltre i - plus et nyanlagt paddevandhul som spisekammer.

Når foråret banker på, begynder Benny Appel at trippe, for så får han gæster. Annika og Tommy kommer flyvende og bliver i nogle måneder. - Ja, de har det nærmest som på et hotel her, for jeg fodrer dem jo hver dag, siger Benny Appel om Smedagers storkepar. De to storke kommer aldrig på én gang, for de er kun par, mens de yngler og i ungernes første tid. Resten af året tilbringer de hver for sig, men alligevel finder de tilbage til samme rede i Smedager hvert forår. Benny Appel kan datoerne for, hvornår storkene sætter sig til rette i reden år for år. Sidste år kom de med tre dages mellemrum, den 9. og 12. april, men forrige år gik der 18 dage imellem de to storkes ankomst til Smedager. - Da var jeg lidt nervøs for, om der var sket noget med Tommy, siden han ikke kom. Og sådan tænker jeg også i år - der er mange farer under storkenes lange flyvning, så de kan jo miste livet undervejs. Så bare de nu kommer igen i år, siger Benny Appel.

Mere om storke Storkereden i Smedager passes af Benny Appel i samarbejde med foreningen Storkene.dk.I begyndelsen af marts blev et paddevandhul indviet. Det er 800 kvadratmeter og har kostet 100.000 kroner. Storkene.dk og private donationer har sørget for finansieringen.



Storke overvintrer i det sydlige Afrika for at få føde uden for ynglesæsonen.



Flere storke yngler i det nordlige Tyskland. Kun to par yngler i Danmark - ud over Smedager-parret er det et par i Gundsølille ved Roskilde.



Storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk håber på flere ynglende par i Danmark. Men det er er op ad bakke, fordi storke per instinkt helst yngler i nærheden af, hvor de er født.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Tommy og Annika har ynglet i Smedager siden 2014. De ankommer hver for sig, og når Tommy kommer, lander han gerne på Benny Appels gårdsplads for at markere, at nu er han altså hjemme igen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

En "hollænder" gjorde sig til Det var i øvrigt også forrige år, at en ung stork gjorde sig til over for Annika i de uger, hvor hun sad alene i storkereden. Den unge hanstork var ringmærket, og derfor kunne man konstatere, at det var en "hollænder", som Benny Appel udtrykker det. - Han forsøgte at komme i lag med Annika, men hun afviste ham, hver gang han ville op i reden. Da Tommy så endelig kom, fik han jaget den unge stork væk, siger Benny Appel. Sådan kan han fortælle flere episoder om storkenes daglige liv i Smedager. Storke er hverken husdyr eller tamme, men Tommy kan dog godt lide at være tæt på sin vært. - Han går nogle gange bagefter mig, når jeg arbejder i haven, og han kan godt finde på at gå ind i min garage, når jeg kommer hjem fra arbejde, siger Benny Appel. Det er også Tommy, som ind imellem ødelægger ruder på Benny Appels drivhus, når Tommy ser sit eget spejlbillede. Så tror han nemlig, at det er en rival, som han skal have ud af vagten.

Storken Karlsson var den første i Smedager i 2011. Han nåede at få Annika til mage og ynglede med hende i 2012. Arkivfoto: Søren Gylling

Mere plads I år har Benny Appel sat en ekstra storkerede op, og det er primært for at give storkefamilien mere plads. Hvis Tommy og Annika får tre unger som sidste år, er der nemlig meget trangt i én rede. - Men den store drøm er selvfølgelig, hvis vi kunne få to storkepar til at slå sig ned, siger Benny Appel. Han begyndte først at interessere sig for storke, da en enlig stork spankulerede rundt ved Smedager i 2011. En rede blev bygget på hans grund, og storken, som blev døbt Karlsson, tog reden i besiddelse. I foråret 2012 kom Annika. Hun dannede par med Karlsson i et par år, men så forsvandt han fra stedet. I 2014 kom Tommy så til, og siden har han og Annika været storkeparret i Smedager. Et par, som ofte får gæster, når Benny Appel er hjemme. Desuden har nogle af områdets plejehjem fri adgang til at bruge Benny Appels adresse som udflugtsmål i storketiden. I år får storke og gæster en ekstra attraktion i form af et paddevandhul, som skal give storkene ekstra føde ud over den mad, som de selv finder, og de fisk, som Benny Appel giver dem.