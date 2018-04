To personer delte talentpris

Kliplev: Disponent Allan Hollænder fra Fairtrans A/S i Kliplev og chauffør Christian Mathiesen fra J.A. Skovrup ApS i Bække delte FDE Fondens Talentpris 2018, der blev uddelt i forbindelse med ITD's generalforsamling i Odense.

I sin begrundelse for valget af Allan Hollænder fremhævede FDE Fondens formand, at prismodtageren på eget initiativ bl.a. havde udarbejdet og gennemført en større handlingsplan for styring af trailerflåden. Under aktiv medvirken af 110 chauffører og tre fleksjobbere er der gennemført store rationaliseringer og yderligere skabt vækst for kunderne.

- Allan Hollænders evner som teamplayer, hans gåpåmod, ihærdighed og altid positive tilgang giver i det daglige en positiv afsmitning på alle kollegaer, oplyser FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen i en pressemeddelelse.

Prismodtagerne modtog hver et legat på 25.000 kr., der skal bruges til yderligere uddannelse og dygtiggørelse.