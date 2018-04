To på knallert fik flere sigtelser

Tinglev: Sigtelserne stod nærmest i kø natten til lørdag, da en politi-patrulje stoppede to unge mænd på en knallert i Tinglev.

Både føreren og hans passager kan regne med et bødeforlæg - dels for at køre med en passager, dels for at være passager på knallerten.

Oven i det var føreren frakendt kørekortet. Desuden var han påvirket af både spiritus og narkotika.