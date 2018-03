To medaljer i skrapt selskab

Rødekro: Rødekro Tri & Motions bedste ungdomsatleter hentede to medaljer ved DM på 10.000 m landevej i Fredericia. Her var den samlede danske elite til start.

Cecilie Marcimak fik sølv efter et suverænt flot løb, skriver klubben i en pressemeddelelse. Hun holdt løbetiderne igennem løbet og øgede endda på de sidste kilometer til tiden 38,19 min., hvilket var et minut hurtigere end beregnet. Alexander Pryds havde alene en målsætning om at slå personlig rekord på distancen, hvilket betød, at han skulle under 35 min. Det lykkedes så rigeligt med en tid på 34,38 min. Først lige før præmieoverrækkelsen blev klubben klar over, at det også rakte til en 3.-plads og hermed bronze i juniorklassen. Andre af foreningens unge deltog også. Således blev klubbens hurtigste løber igen Jonas Christensen, som kom i mål i tiden 34,11 min. Victor Borella slog personlig rekord med en supertid på 38,13 min. Alle fire er sønderjyske mestre på distancen. Det løb de sidste år til Rødekroløbet - også officielt SM. /EXP