En 29-årig mand og en 26-årig mand skal begge tre måneder i fængsel efter de er blevet dømt for medvirken til udgivelse af falske penge. En 46-årig mand, som var tiltalt for at producere de falske sedler, blev frifundet.

Det blev til tre måneders ubetinget fængsel til hver, da to mænd torsdag fik deres dom i Retten i Sønderborg efter at have siddet i retten dele af onsdagen også.

Sofie Ahrenfeldt, anklagerfuldmægtig hos Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser, at den ene af mændene, en 26-årig mand fra Bredebro, blev dømt for tilbage i september 2017 at have været med til at købe en iPhone 7 for 5500 kroner i falske pengesedler på en adresse i Felsted.

Den anden, en 29-årig mand som har adressebeskyttelse, blev dømt for at have været medvirkende til, at en anden person, hvis sag afgøres særskilt, købte hundetegn og kattemad fra Maxi Zoo i Fredericia med en falsk 1000-kroneseddel. Forinden havde den dømte nemlig overdraget et ukendt antal falske pengesedler til vedkommende. Det skete ifølge anklageskriftet i august 2017. Begge mænd var tiltalt for sidstnævnte forhold, men det var altså kun den 29-årige, som blev kendt skyldig i den del.