Siden 2015 har Urnehovedselskabet haft to talere ved grundlovsmøderne. I år har to kvinder takket ja til invitationen.

BOLDERSLEV: En nuværende og forhenværende minister. To kvinder og en talerstol. Traditionen fortsætter - eller rettere: Nu er det blevet en tradition med to talere ved grundlovsmøderne på tingstedet Urnehoved ved Bolderslev.

Her har Urnehovedselskabet siden 2015 haft to indbudte gæster ved det årlige grundlovsmøde 5. juni, og det fortsætter i hvert fald frem til 2020 - hundredåret for genforeningen.

- Det var ikke en tanke fra starten, at vi ville have to talere ved vores grundlovsmøder frem til genforeningsjubilæet. Men vi har været så glade for nærmest have en fra hver sin side af grænsen, at det fortsætter vi med, siger Mie Bach, formand for Urnehovedselskabet.

Sidste år var forhenværende chefredaktør ved Der Nordschleswiger Siegfried Matlok den ene af de to, og da han repræsenterer det tyske mindretal nord for grænsen, var det ganske nærliggende for Urnehovedselskabet at hente en taler fra det danske mindretal i Sydslesvig til dette års grundlovsfejring.

Og sådan blev det.