To borgmestre på lidt for små cykler

De to Venstre-borgmestre H.P. Geil, Haderslev og Thomas Andresen, Aabenraa, indviede ny cykelrute i højt humør. Ni miniværksteder på ruten skal gøre det nemmere at være cyklist.

GENNER: Isak på tre år og storesøster Dicte på fem var ikke umiddelbart helt begejstrede, da de to borgmestre H.P. Geil fra Haderslev og Thomas Andresen fra Aabenraa, lånte deres cykler for et kort øjeblik.

Men de to voksencykler, som Destination Sønderjylland havde fået lovning på til indvielsen af Østersøruten lørdag eftermiddag, lod vente på sig. Og hvad gør to borgmestre så, når fotograferne gerne vil have et billede? De låner sig selvfølgelig frem.

De to cykler blev pænt leveret tilbage til de benovede ejermænd, og to cykler i mere passende størrelse blev fremskaffet, så H.P. Geil kunne køre gennem den røde snor fra nord og Thomas Andresen fra syd.

Den nationale cykelrute Østersørutens tur gennem de tre kommuner, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev var dermed officielt indviet.

Det hele foregik på parkeringspladsen ved Genner Hoel, hvor Destination Sønderjylland stod klar med hotdogs og brochurer til alle de fremmødte.

Vejene og cykelstierne fra Fynshav til det nordlige af Haderslev Kommune har naturligvis ligget der længe, men nu har Destination Sønderjylland sørget for kort og skiltning, så strækningen er blevet en del af den 820 kilometer lange Østersørute, der snor sig i et ottetal hen over Fyn, Langeland, Lolland-Falster, Sjælland, Als og Jylland.