To borgmestre hjælpes ad med første spadestik

Kulturnat i Løjt

Første spadestik til aktivitetspladsen finder sted i forbindelse med kulturnatten i Løjt. Arrangementet fungere som startskud til en hel række aktiviteter i løbet af dagen."Vi bygget Bro" lyder årets tema kulturnatten, og arrangørerne har sørget for, at der bygges bro mellem generationerne. Der er nemlig noget for både de små, de mellemstore og de rigtigt voksne.