To år efter sin mands død: Nu sælger enken livsværket

Det krævede for store investeringer at byde ind på at genvinde kørslen til Fjordskolen. I stedet har Sønderjyske Turistfart-ejer Conny Monfeldt Hansen valgt at sætte hele forretningen til salg. Fjordskolen-chauffører tilbydes job i nyt selskab.

Aabenraa: Da Svend-Erik Monfeldt Hansen, grundlæggeren af Sønderjyske Turistfart, uventet døde for to år siden, 66 år, stod hans enke, Conny Monfeldt Hansen, alene tilbage med ansvaret for forretningen. Hun har siden forsøgt at føre sin mands livsværk videre, og så sent som i august var hun ude og mane rygter om, at hun skulle være ved at sælge, i jorden. Nu er det imidlertid et faktum: Sønderjyske Turistfart er sat til salg. Det bekræfter selskabets revisor, Kaj Glochau fra EY i Aabenraa. - Det er sket på min anbefaling, forklarer Kaj Glochau udviklingen, der kommer i kølvandet på, at det ene af selskabets to ben - aftalen med Aabenraa Kommune om kørslen med Fjordskolens elever - udløber til august, og man har ikke følt, man har haft resurserne til at tage kampen op for at genvinde udbuddet.

Geografien er den samme Det er ikke kun chaufførerne, Handicap Befordring A/S håber at kunne få med fra Sønderjyske Turistfart - eller Taxa Bus, som afdelingen, der står for Fjordskolen-kørslen, rettelig hedder.



Også de medarbejdere på kontoret, der har stort kendskab til både elever og forældre, forventes tilbudt job hos den nye udbyder. Det er også planen, at både administrative medarbejdere og chauffører i første omgang skal blive på Industrivej i Aabenraa, selv om de skifter arbejdsgiver.

I mål snart - Det havde krævet en betydelig investering i nye busser, nyt it-udstyr og oplæring, hvis man skulle kunne konkurrere, så derfor var det min anbefaling til Conny, at hun ikke skulle byde, men i stedet afvikle forretningen, siger selskabets revisor. Han oplyser, at minibusserne, der i dag bruges til transporten af Fjordskolens elever, er solgt, når aftalen med kommunen udløber. Resten af forretningen - turistfarten - har han også en forventning om vil blive afhændet hurtigt. Det kommer til at ske som et ejerskifte, hvilket betyder, at turistbusserne vil køre videre med samme navn, samme farve og samme medarbejdere - og at alle bestilte ture gennemføres som planlagt. - Vi er i dialog med et par interessenter, så jeg tror, vi kommer i mål snart, siger Kaj Glochau, der efter aftale med Conny Monfeldt Hansen er den, der udtaler sig på selskabets vegne. Turistkørslen med de syv store turistbusser og Fjordskolen-kørslen har hver bidraget med halvdelen af omsætningen, og selskabet har godt 30 medarbejdere.