Kristyna Sklenarova og Jaroslav Senfeld har etableret en internet-virksomhed, hvor kunder kan bestille mysli- og grødblandinger. Grød er godt for maven - og for husholdningsbudgettet, lyder det fra Jaroslav "Jerry" Senfeld, der blev iværksætter med udgangspunkt i sin egen situation.

Kruså: Somme tider kommer den gode idé fra en oplevelse, man selv har i hverdagen. Sådan var det for 25-årige Jaroslav Senfeld og hans kæreste, 24-årige Kristyna Sklenarova, som i det daglige for nemheds skyld præsenterer sig som Tina og Jerry, når man henvender sig til deres virksomhed blanddet.dk i Kruså. De to startede sidste år et internetfirma, hvor man kan bestille forskellige mysli- og grødblandinger fyldt med frugter, bær og nødder alt efter lyst, smag og pengepung. Færdige og lige til at spise. - Ved grødblandingen skal der dog lige tilsættes varmt vand, forklarer Jaroslav Senfeld. De to læste international salg og marketing på Aalborg Universitet og manglede noget at lave efter deres eksamen.

Bland det Kristyna Sklenarova (24) og Jaroslav Senfeld (25) har etableret deres internet-butik blanddet.dk i den tidligere tandlægeklinik på Solbakken i Kruså.De er kærester og har været sammen i otte år efter at de mødtes som værnepligtige i den tjekkiske hær.



Efter et år i England for at lære sprog læste de begge international salg og marketing på Aalborg Universitet.



Flyttede i 2017 til Kruså.



De står selv for blanding, pakning og forsendelse af bestillingerne.



Blandingerne sendes kun inden for Danmarks grænser.



En god blanding bør bestå af mindst fem forskellige ingredienser, foreslår parret.

Tom mave - Jeg havde et job ved siden af med at køre varer ud for Ikea om natten. Ofte skulle jeg hurtigt ud af døren om morgenen uden at få noget at spise, fortæller Jaroslav Senfeld. Her var måske noget, tænkte han efter at han tilpas mange morgener mødte til forelæsninger på tom mave. - Idéen om færdigblandet morgenmad var for god at lade ligge. Og jeg har altid gerne villet være iværksætter, lyder det fra "Jerry", der ligesom "Tina" stammer fra Tjekkiet. De to har investeret alle deres sparepenge i projektet, der har været undervejs i knap to år. - Alene platformen til bestillingerne på nettet tog et år - og kostede halvdelen af vores opsparing.

Nyt koncept i Danmark Konceptet er ikke nyt. Jo - det er nyt i Danmark. - Det findes i Tjekkiet og Tyskland, hvor man har kendt det i ti år. Så det undrede mig, at der ikke var nogen, der havde taget idéen op her i Danmark. I sommeren 2017 lagde de så fra land med deres internetbutik, og siden er den vokset støt og roligt. - Der var lidt startvanskeligheder. Folk var ikke vant til at blande selv. I starten var det mest færdigblandinger, som kunderne købte. Men efterhånden er der flere og flere, der blander selv og ligesom går på opdagelse i de mange muligheder, forklarer Kristyna Sklenarova. For at det ikke skal blive for uoverskueligt, har de delt kundens vej fra ønske til forsendelse op i tre trin. - Det er nemt, enkelt og til at forstå. Det hele er egentlig bygget op på en måde, som vi selv gerne vil handle på nettet, bemærker hun.

Frit valg Og hvordan foregår det så? Valget står mellem mysli og grød. Og her er der tre muligheder: - Både mysli og grøden kan så være baseret på havre, ris eller hirse - også glutenfri. Og så er der ellers frit valg på hylderne med hensyn til tilbehøret - frugt, bær og nødder. Der er 40 ingredienser at vælge imellem, afhængig af hvilken næringsværdi man tilstræber. Det kan såmænd også være chokolade, fortæller Kristyna Sklenarova og skynder sig at tilføje, at det her er tale om en chokolade af høj kvalitet, ligesom alle andre varer. - Vi vil være et firma, der leverer færdigblandet morgenmad af høj kvalitet. Alle bær og frugter er således frysetørret, så de bevarer både smag, vitaminer og næringsværdi. Det samme gælder håndteringen af fødevarerne. - Jeg ligner jo en kirurg, der gør klar til operation. Med handsker, kittel og ansigtsmaske. Og alt tøjet bliver skiftet, når jeg skal lave glutenfri blandinger. Hvilket i øvrigt foregår i et helt andet rum. Faktisk er 80 procent af vore bestillinger glutenfri, fortæller Jaroslav Senfeld.

Billige kvadratmeter De to står selv for at blande de forskellige bestillinger, forsegle, pakke og sende fra virksomheden, der har til huse i den tidligere tandlægeklinik i Kruså. Hér var der billige kvadratmeter tæt på grænsen, idet de også har fundet deres leverandør i hjemlandet Tjekkiet. Deres tilbud er primært morgenmadsprodukter. Men et stigende antal benytter især grødblandingerne som et sundt alternativ - enten som diæt eller blot for at skabe variation i kosten. - Under alle omstændigheder er grød godt for maven. Og for husholdningsbudgettet, konstaterer Jaroslav Senfeld, som jo bygger sin påstand på egne erfaringer.

