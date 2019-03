Tipoldefar vogtede russere, oldefar stjal salt fra plejehjemmet

Jakob Stark Ernst

Det er min oldefar. Han døde på sin 100 års fødselsdag, og det er også den dag, jeg er født, så det skulle være ham, jeg skulle fortælle om.

Min far og farfar har fortalt mig, at han var en spøjs fætter. Han stjal salt fra plejehjemmet, og så satte han sine fire børn til at samle tomme brandbombehylstre op ude på marken. Jeg har et af dem, min farfar fandt, henne i min taske.

Det har været sjovt at dykke ned i hans historie. Han var gårdbestyrer, og da han skulle på pension, kom han til at brænde gården af, fordi han brændte blade af for tæt på stråtaget. Forsikringen betalte heldigvis.

Det bliver lidt en udfordring med fodtøjet for mig, for han gik altid i gummistøvler eller træsko.