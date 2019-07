Tinglev gør klar til at holde ringrider- og markedsfest

Tinglev: Torsdag den 1. august åbner kræmmermarkedet kl. 17, og dermed er årets ringrider- og markedsfest i Tinglev åbnet.

Festen fortsætter til søndag den 4. august, hvor DJ Musik'en først skruer ned for volumen ud på aftenen. I den mellemliggende periode skal der afvikles bl.a. femmands gadefodboldturnering, spilles skat-turnering, afvikles byfestoptog og dystes i ringridning på havetraktor.

Det er også helt traditionel ringridning, hvor der skal kæmpes om kongetitlen, og hele vejen vil der være masse af god musik og fest i teltet.

Fredag aften vil være rød og hvid, da temaet i år er "dansk". Her vil musikken bliver leveret af "6 feet", men der lørdag aften efter byfestoptoget og traktorringridningen står Andreas & Andreas på den musikalske underholdning til kl. 20, hvorefter DJ Blowfly ved Per Andersen tager over.

Søndag formiddag tager de yngste over på festpladsen med Børne-Tju-Bang ved Marianne Snitgaard. Årets tema er Det Vilde Vest, så cykelringridningen, tovtrækning og alle de andre aktiviteter vil blive domineret af cowboys og indianer.