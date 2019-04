Mandag aften opstod en brand på J. Schilgen Vej i Tinglev, som gav kraftig og sundhedsskadelig røg. Branden er nu under kontrol, fortæller politiet.

Tinglev: Brandmænd har kæmpet det meste af natten med en brand, som udbrød mandag aften på en ejendom på J. Schilgen Vej i Tinglev.

Tirsdag morgen fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at man har kontrol over branden og er godt i gang med at nedkæmpe den.

Samtidig er togtrafikken mellem Tinglev og Sønderborg blevet genoptaget.

Branden gav så kraftig og sundhedsskadelig røg, at myndighederne sendte en beredskabsmeddelelse ud om, at beboere i områderne Hybenvænget, Brombærvænget, Merianvænget og Mosevang blev opfordret til at holde sig indendørs og lukke vinduer.

Bygningen, hvor branden opstod, tilhører virksomheden Polyloop, der arbejder med genanvendelse af plastik.