Tinglev Skole henter skoleleder i Bov

Tinglev: Så er der sat navn på, hvem der skal være konstitueret leder på Tinglev Skole, efter det i sidste uge kom frem, at Pia Diabelez har indgået en frivillig aftrædelsesaftale med Aabenraa Kommune med baggrund i et for stort arbejdspres.

Det bliver 37-årige Morten Heilmann Sørensen, der fra 1. januar rykker mod nordvest. Han er afdelingsleder for indskoling og mellemtrin på Lyreskovskolen i Bov, men han har i efteråret været konstitueret skoleleder for Jon Sønderby, mens Sønderby har fungeret som konstitueret leder på Fjordskolen i Aabenraa. En tjans, der udløber netop med årsskiftet.

Og kommunen har handlet hurtigt.

- Jeg regner med at have en konstitueret leder klar lige efter jul, sagde skolechef Lars Borst Hansen til JydskeVestkysten lørdag.

I begyndelsen af det nye år går forvaltningen sammen med skolebestyrelsen i gang med at lede efter en permanent skoleleder til Tinglev Skole.