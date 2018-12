Aabenraa: Sidste år deltog færre end 120. Torsdag 13. december får Folkehjem 136 gæster, der alle har tilmeldt sig årets folkemiddag. Og det tal gør folkemiddagens tovholder og borddækningsansvarlige tilfreds.

- Jeg kender ikke det højeste antal gæster, der har været til folkemiddagen, men jeg synes, det er godt, at vi bliver så mange, lyder det fra Anne Grete Jacobsen.

For en uges tid siden havde "blot" 75 tilmeldt sig middagen, men dels var tilmeldinger tilgået Julehjertebyens tovholder, Malene Bruhn, ikke talt med, dels var tidsfristen for tilmeldingen heller ikke overskredet.

Ganske vist nåede antallet af gæster ikke op på de 150, som Malene Bruhn havde forventet. Men det tager Julehjertebyens tovholder dog roligt.

- Jeg sætter altid barren højt, stiler efter noget større, og 150 var måske lidt ambitiøst, men alene det, at vi bliver flere på torsdag, end vi var sidste år, kan vi kun glæde os over, siger Malene Bruhn.

Folkemiddagen begynder kl. 19. Hver deltager betaler 200 kroner for at være med - heraf går halvdelen til Et Hjerte for Alle.