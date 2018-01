Tilflytterne Anya og Henrik ville gerne have hjælp ved Aabenraa Kommune, men der kom intet svar

Anya og Henrik Wang Palm prøvede at få hjælp ved kommunens bosætningskoordinator, da de valgte at flytte til Aabenraa. Men hjælpen udeblev. Koordinatoren beklager og vil tage kontakt til familien for at forbedre sig.

Aabenraa: Da Anya og Henrik Palm i slutningen af sidste år valgte at skifte Sjælland ud med Aabenraa, blev de glade, da de læste om Aabenraa Kommunes tilbud til tilflyttere.

En bosætningskoordinator var nemlig klar til at svare på spørgsmål, og den service ville ægteparret gerne benytte sig af, da de intet forhåndskendskab havde til Aabenraa.

Men hjælpen udeblev trods flere henvendelser til bosætningskoordinator Eva Aaen Damsleth Larsen.

- Vi fik ikke noget svar, før vi rykkede for det. Da sendte jeg så mit cv med, men hørte ikke noget igen før en måned senere. Da fik jeg en mail med et jobopslag, hvor der var ansøgningsfrist samme dag. De reklamerer også for deres Facebook-gruppe for tilflyttere, og den anmodede jeg om at blive medlem af i november. Jeg blev godkendt i midten af januar. Det tog altså to måneder. Så for os har der været nul hjælp at hente overhovedet hos bosætningskoordinatoren, forklarer Anya Palm.

Hun undrer sig over, at en kommune som Aabenraa ikke hjælper, når man henvender sig.

- Det er tomme ord, når man siger "flyt hertil - vi hjælper jer," og man ikke svarer på henvendelser. På hjemmesiden står der, at der er masser af hjælp at hente, men det har der ikke været for os, understreger Anya Palm.