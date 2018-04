Tilflyttere på bustur

Aabenraa: Lørdag 21. april deltager nye borgere i Aabenraa Kommunes bustur og velkomstarrangement for tilflyttere. Arrangementet er et tilbud til borgere, som vælger at bosætte sig i Aabenraa Kommune, og det er en del af den velkomstpakke, som alle tilflyttere modtager.

Turen udgår både fra Bov og Aabenraa. Deltagerne samles i kantinen på det tidligere Bov Rådhus. Her vil borgmester Thomas Andresen fortælle mere om området og Aabenraa Kommune, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Busturen fra Bov går til Frøslev, Kruså, Sønderhav og Rønshoved og retur til rådhuset via Hokkerup, Holbøl og Fårhus. Byrådsmedlem Ditte Vennits Nielsen vil fungere som guide på turen.

Busturen fra Aabenraa køres til Krusmølle, Felsted, Hostrup Sø, Kliplev, Stubbæk og videre til Aabenraa By, Rødekro, Rise Hjarup, Bodum, Genner og Kalvø. Derfra til Løjt Land, Loddenhøj, Barsmark og Skarev og videre gennem Jørgensgård Skov, inden bussen returnerer til rådhuset.