Tilbud fra kommune: Køb et nedlagt asylcenter

I løbet af 2018 valgte kommunen at rive selve værelsesbygningen ned, da den var i en for ringe stand, og derfor er det Uge Allegade 3 og 7-9, der er udbudt offentligt til salg som en projektejendom.

Uge: I perioden fra 2014 til 2017 fungerede den tidligere musikhøjskole i Uge som asylcenter. Det var Udlændingestyrelsen, der havde lejet sig ind, men siden 2017 har bygningerne stået ubeboet hen og uden varme. Nu gør Aabenraa Kommune så endnu et forsøg på at få solgt bygningerne, efter at det mislykkedes foråret 2018, hvor kommunen ikke ønskede at acceptere nogen af de indkomne tilbud.

Har man interesse i at købe det tidligere asylcenter i Uge, der er ejet af Aabenraa Kommune, er der flere muligheder.Man kan afgive bud på hele matriklen, som består af tre bygninger. Man kan afgive bud på Uge Allegade 3, der har et samlet bolig/erhvervsareal på cirka 441 kvadratmeter. Man kan afgive bud på Uge Allegade 7-9, der har et samlet bolig/erhvervsareal på cirka 707 kvadratmeter.

Flere muligheder

Borgmesteren ser selv flere muligheder med bygningerne, og han er ikke bleg for at komme med et par ideer.

- Jeg kunne forestille mig, at de kunne bruges som privatbolig kombineret med et liberalt erhverv. Det kunne være et Bed & Breakfast, men det skal være noget, der passer til Uge og ikke forstyrrer livet i Uge. Derfor forholder vi os også retten til at afvise forslag, siger Thomas Andresen.

Hvis det heller ikke lykkes at sælge det tidligere asylcenter i denne omgang, er det endnu uvist, hvad der skal ske på stedet.

- Jeg tør på nuværende tidspunkt ikke sige, om det så er sidste gang, vi forsøger at få bygningerne solgt, siger Aabenraa Kommunes borgmester.

Arnold Christensen bor lige over for det tidligere asylcenter, og han tror ikke, at kommunen får held til at sælge bygningerne. Det håber han faktisk heller ikke.

- Jeg håber på, at det hele bliver revet ned, og at der i stedet bliver etableret en naturpark på stedet, siger Arnold Christensen.

Potentielle købere skal aflevere et tilbud til Aabenraa Kommune senest fredag den 6. september klokken 12.00.