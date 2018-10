Tilbud: Historisk bygning midt i gågade savner ny lejer

- Vores opgave er at få lejet ejendommen ud, og det har vi fået Nybolig Erhverv til at hjælpe os med, siger Mikkel Mikkelsen, der er senior asset manager hos M7 Real Estate.

Stueetagen har stået tom, siden Danske Bank valgte at lukke filialen i februar måned sidste år. Ejeren af bygningen er en udenlandsk investor, der har omkring 60 andre bygninger rundt omkring i Danmark. Selve forvaltningen af bygningen har den udenlandske investor overladt til ejendomsforvaltningsvirksomheden M7 Real Estate i København, hvis opgave er klar.

- Bygningen blev sat til leje foråret 2018, og udfordringen er at gøre den mere butiksvenlig. Bygningen har jo en rigtig god beliggenhed, men der er nogle fysiske udfordringer. Der skal eksempelvis være bedre adgangsmuligheder, siger René Damkjær.

Det er erhvervsmægler og indehaver af Nybolig Erhverv i Sønderjylland, René Damkjær, der har fået opgaven at udleje den tidligere Danske Bank-bygning midt på gågaden i Aabenraa.

Aabenraa: - Vi har haft nogle fremvisninger, men jeg tør ikke spå om, hvornår det lykkes os at få udlejet bygningen.

Bygningen blev sat til leje foråret 2018, og udfordringen er at gøre den mere butiksvenlig.

Ikke indflytningsklar

Stueetagen i den tidligere Danske Bank-bygning kan udlejes med eller uden kælder. Selve stueetagen er på 1200 kvadratmeter, og den årlige leje er på 544.800 kroner. Ønsker man at få den 300 kvadratmeter store kælder med i købet, er den årlige husleje 684.000 kroner.

René Damkjær tør ikke spå om, hvornår han forventer, at der kan underskrives en lejekontrakt.

- Men vi vil gerne kunne lykkes med at tilføre byen en detailforretning, der får folk til at besøge byen og gågaden, siger René Damkjær og tilføjer, og det også vil være muligt at dele bygningen op.

- Beliggenheden er det største plus, men problemet er, at bygningen ikke er indflytningsklar. Det går processen lidt tungere, siger erhvervsmægleren.

Ifølge M7 Real Estate er det afgørende, hvem der lejer bygningen med hensyn til, hvad der eventuelt skal af ombygninger.

Danske Bank har ikke helt forladt bygningen på Storetorv i Aabenraa. På 1. sal tilbyder banken stadig rådgivning af kunder.