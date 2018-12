Rekordmange fik en frisk start på året, da de 1. januar deltog i årets nytårsbad.Per Hussmann, der skød dukkerten i gang, vurderede, at der var et par hundrede deltagere. Noget egentlig mandtal blev der ikke holdt, da det er en fuldstændig uformel tradition, der bare har grebet om sig, siden to medlemmer af atletikklubben AaIG for snart længe siden indgik et væddemål om, hvem der kunne komme i vandet.- Så mange har der aldrig været tidligere, og der var jo også rigtigt mange tilskuere på stranden, lød det fra Hussmann, mens han delte varm kakao ud til de seje nytårsbadere og de småfrysende tilskuere. Foto: Claus Thorsted