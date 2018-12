Der var stormende bifald, da DGI?s Verdenshold gav et forrygende show i Arena Aabenraa foran godt 1.500 tilskuere.Verdensholdets show var en gymnastisk fortælling om det at udvikle sig i et nyt fællesskab. Sådan vil det også være for gymnasterne det næste år, da de også skal dele glæder og sorger med hinanden på deres verdensturné.Gymnasterne leverede et legende, sprælsk, charmerende og til tider eftertænksomt show.Som opvarmning til verdensholdets show var 115 gymnaster fra Aabenraa og Sønderborg på gulvet. Verdensholdet besøgte flere danske byer med showet, der også blev kaldt "Namuh". Foto: Jacob Schultz