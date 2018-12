Store dele af byen stod på den anden ende, da årets rytteroptog fyldte gaderne i Aabenraa.I alt 318 heste med ryttere afmarcherede kort inden frokost fra Markedspladsen sammen med en række bygarder og orkestre anført af to betjente på hesteryg. Langs vejen havde tusindvis af mennesker indfundet sig for at nyde det imponerende syn.Ringriderformand Gerth Petersen var glad for, at så mange var kommet for at se på. En halv time senere havde samtlige dele af optoget været forbi de mange tilskuere særligt langs Vestvejen for til sidst at blive modtaget på festpladsen, hvor rytterkonkurrencen begyndte. Foto: Claus Thorsted