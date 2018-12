Er der noget, som børn kan synge med på, så er det sangene fra "Motor Mille" i DR-TV's børneprogram "Ramasjang". Og så er det ligegyldigt, om man er to, tre eller tolv år gammel. Godt 200 børn med forældre og bedsteforældre var helt med på løjerne, da Motor Mille i februar gæstede Gazzværket i Aabenraa med sit show. De lod sig rive med af Motor Milles smittende humør. Der blev hoppet, danset, rakt tunge og lavet smilehuller i begge kinder, ligesom den medbragte rejsekuffert blev tømt for sure sokker og andet vasketøj for at gøre plads til gode minder. Motor Mille hedder også Mille Gori. Foto: Claus Thorsted