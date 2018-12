For 8. gang blev der holdt Xtreme Mandehørm i Aabenraa, denne gang med over 1000 deltagere. De første blev sendt afsted fra Ringriderpladsen klokken 13.30, og der ventede dem en yderst barsk og varieret rute. Der var flere vandløb, der skulle forceres på den 12 kilometer lange rute, som hovedsageligt gik gennem skoven, og på opløbsstrækningen på Ringriderpladsen var der også diverse forhindringer, hvor løberne ikke kunne undgå at blive våde. Det første vandløb blev krydset ved Møllekær i Hjelm Skov, og det algebefængte og ildelukkende vand var ikke nogen fornøjelse at komme i kontakt med, men det lod de seje mænd sig ikke stoppe af. Foto: Hans Chr. Gabelgaard