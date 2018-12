Der var ikke et eneste tomt sæde tilbage, og flere måtte stå op, da DGI Aabenraa-Egnen slog dørene op til dette års forårsopvisning. Det var første gang i den nye Arena Aabenraa. Siden 1974 har foreningen slået sine folder i den gamle hal 1. Formand Tove Laursen var bekymret for, om den ånd og samhørighed, som var blevet opbygget i årenes løb, kunne overføres til den nye dobbelthal.Den bekymring blev grundigt gjort til skamme. Allerede under faneindmarch og fællesserie fra DGI's egne hold rejste alle godt 1800 tilskuere sig og klappede henrykt, og også under nationalhymnen var der god kraft på. Foto: Claus Thorsted