Tilbageblik: Grundloven blev fejret af markante kvinder

Grundlovsfesten på Urnehoved Tingsted havde for kun sjette gang en kvindelig taler - og i år var der endda hele to af slagsen. Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) advarede mod, at politikerne kun tager de populære beslutninger, og det danske mindretalsparti syd for grænsen, SSP's, Anke Spoorendonk, appellerede til, at vi husker, at grundlovens rettigheder gælder for alle.Mandekoret ?De Hyldende Hunde? fra Øster Lindet med dirigent Ellinor Jensen i spidsen var på med fire sange.Der har været holdt grundlovsfest på Urnehoved Tingsted siden 1923, dog med få undtagelser, blandt andet da en verdenskrig kom på tværs. Foto: Jacob Schultz