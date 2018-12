De flotte gamle skibe ankom ét for ét til Gammelhavn i Aabenraa. Aabenraa var nemlig startby ved dette års Kongelig Classic. Denne maritime begivenhed skiftes til at have startby i Flensborg og Aabenraa, og undervejs lægger skibene til i Sønderborg.Der var forskellige aktiviteter på kajen, blandt andet blev der demonstreret det gamle smedehåndværk, der blev bagt ?Gode Råd? over åben ild, Aabenraa Shantykor sørgede for en del af underholdningen, og Marineforeningen, Arwos, Jacob Michelsens Gård og en række andre foreninger benyttede lejligheden til at vise flaget i forbindelse med Kongelig Classic. Foto: Timo Battefeld