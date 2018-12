Et nisseband sørgede for musik til at varme op til, da årets Julehjerteløb i Aabenraa blev skudt i gang i Sønderjyllandshallen. Løbet har fundet sted siden 2010, og det adskiller sig fra andre løb ved, at halvdelen af deltagergebyret går til foreningen Et Hjerte for Alle, der har som formål at afskaffe den fattige jul i Aabenraa Kommune. For arrangørerne af Julehjerteløbet er det vigtigt, at der er fokus på hygge og det sociale samvær samt at generere penge til Et Hjerte for Alle. 225 deltog ved Julehjerteløbet, der bød på to løberuter på fem og otte kilometer samt en gårute på fem kilometer. Foto: Claus Thorsted