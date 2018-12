Performancekunstneren Anette Asp Christensen opførte for første gang sin roste forestilling "Udsigter fra min bedstemors køkken" på sin og sin bedstemors hjemegn. Det er et teaterstykke, hvor hun spiller både sig selv og bedstemoren. Et stykke, der fortæller både den store og den lille historie om at leve i grænselandet. Den 44-årige sønderjyde kredser ikke bare familiehistorien ind, men også hele Sønderjyllands historie. Det er fire år, siden Anette Asp Christensens bedstemor døde i en alder af 94 år. Og det er over 20 år siden, hun selv forlod landsdelen, men tilknytningen er fortsat stor. Foto: Hans Chr. Gabelgaard