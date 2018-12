Brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp vandt TV2's talentshow "Danmark har talent". Her stillede brødrene op som Moonlight Brothers med et humoristisk danseshow. De dystede med ni andre, og med sejren fulgte en check på 250.000 kroner. Hjemme i Aabenraa ventede der en kæmpe surprisefest for brødrene. Her var flere hundrede venner, familie, bekendte, danseelever og forældre mødt op for at hylde dem, og det havde brødrene ikke forventet. De var målløse, da de så de mange gæster med flag og de måtte lige sunde sig, inden de gik i gang med krammere og lykønskninger. Foto: Timo Battefeld