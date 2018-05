Tilbage ved start: Bud på historisk villa trukket i sidste øjeblik

Sagen kort

Dennis Pollow søgte i juli 2012 kommunen om at få lov til at rive Bjerggade 1 ned. Han fik afslag med den begrundelse, at skibsredervillaen fra 1904 er bevaringsværdig.



Det startede den langvarige sag om kommunens pligt til så at overtage den - og i givet fald til hvilken pris.Overtaksationskommissionen gav Pollow medhold i, at kommunen skulle overtage. Til gengæld fik kommunen ret i, at ejeren ikke skulle have mere end grundværdien plus et tillæg for, hvad det blev vurderet, at løsdele og materialer ville kunne indbringe ved en nedrivning. I alt 650.000 kroner.