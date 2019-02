Til kamp for strålebehandling i Flensborg: Parti afleverer underskrifter

Invitation: På mandag 25. februar afleverer repræsentanter fra Slesvigsk Parti 2.500 underskrifter til fordel for genindførelsen af tilbuddet om strålebehandling i Flensborg.

Regionsrådsformand Stephanie Lose og formanden for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen tager imod underskrifterne.

- Vi er glade for, at politikerne tager imod de 2.500 underskrifter, som vi gennem de seneste måneder har indsamlet i Sønderjylland, siger Gösta Toft, som var Slesvigsk Partis spidskandidat til regionsrådsvalget i 2017 og er initiativtageren til underskriftsindsamlingen.

I 2016 besluttede Regionsrådet for Region Syddanmark at afskaffe tilbuddet om strålebehandling i Flensborg for at opnå en besparelse på 1,1 million kroner. 3.000 patienter havde da benyttet muligheden mellem 1998-2016.

Det svarer til, at i alt 90 procent af de sønderjyske patienter valgte den nærliggende mulighed over grænsen.

Syd- og sønderjyske kræftpatienter strålebehandles i dag i Vejle eller Odense.