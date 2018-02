Til de hurtige: Billigt måltid på toprestauranter

- Fakkelgaarden havde egentlig udsolgt allerede den første dag, men satte i sidste uge nogle flere billetter til salg, og Schackenborg er først lige kommet med, fordi der har været noget udskiftning i køkkenpersonalet. Så her er der faktisk over 100 pladser, oplyser Helle Schack, booking- og webkoordinator hos Destination Sønderjylland, der står for det praktiske omkring gourmetugen.

Initiativet er døbt Sønderjyllands Gourmetuge, og det er anden gang, det løber af stablen. Og modsat i fjor så er der her få dage, før ugen begynder, stadig mulighed for at booke bord på alle de restauranter, der deltager - heriblandt Fakkelgaarden i Kollund, Huset Blom i Sønderborg og Schackenborg Slotskro i Møgeltønder.

Sønderjylland: Det er i den kommende uge 9, madglade sønderjyder har mulighed for at lade sig forkæle med en treretters menu til 230 kroner på 19 af landsdelens restauranter.

Haderslev: Gram Slotskro, Hotel Norden, RAS Gastro & Malt og Slukefter Kro. Tønder: Schackenborg Slotskro, Agerskov Kro og Restaurant Staffeli, Skærbæk. Aabenraa: A Hereford Beefstouw/Holdbi Kro, Christie's Sdr. Hostrup Kro, Restaurant Fakkelgaarden, Kalvø Badehotel, Lindegaarden i Kollund, Restaurant No. 10/Hotel Europa og Under Sejlet. Sønderborg: Benniksgaard Hotel, Det Gamle Rådhus i Gråsten, Det Sønderjyske Køkken, Huset Blom, og Restaurant BelleVue/Comwell.

Fem er over 100

Der er på nuværende tidspunkt solgt 1600 billetter, så der er stadig et stykke op til de omkring 3000 gæster, der sidste år benyttede sig af tilbuddet.

- Det ligger noget under, men der er jo stadig nogle dage at løbe på, og så har der jo også i uge 7 været Gourmet Week, hvor der har været nogle restauranter med hernedefra. Måske har det også betydning, siger Helle Schack, der kan fortælle, at der indtil videre er fem restauranter, der allerede har over 100 bookinger i hus.

Det er Restaurant No. 10 i Aabenraa, Christie's Sdr. Hostrup Kro, Holdbi Kro, Fakkelgaarden og Huset Blom.

Man booker via www.visitsonderjylland.dk/soenderjyllands-gourmetuge. Her kan man under den enkelte restaurant se menuen og se, hvilke dage der stadig er ledige pladser.