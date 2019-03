Tietje: Badesikkerhed og jollehavn kan godt forenes

Formanden for vækstudvalget, Philip Tietje (V), mener ikke, en jollehavn vil betyde risiko for badegæster. Udvalgets næstformand, Erik Uldall (S), mener, ny bekendtgørelse er et godt argument for at lægge jollehavnen et andet sted.

AABENRAA: Formanden og næstformanden i Aabenraa Kommunes vækstudvalg for land og by har aldrig været enige om, hvorvidt det er en god idé at anlægge en jollehavn ved Loddenhøj Strand.

Mens formand Philip Tietje og resten af Venstre hele tiden har bakket op om Loddenhøj Jollelaug og laugets planer om at etablere en jollehavn, er der stor skepsis hos Erik Uldall Hansen og resten af den socialdemokratiske byrådsgruppe.

De to kommer heller ikke nærmere enighed, når det gælder, hvorvidt den kommende bekendtgørelse om vandscootere og speedbåde bør have indflydelse på havneplanerne ved Loddenhøj:

- Selvfølgelig skal badegæster beskyttes mod hurtige både, men det kan sagtens ske samtidig med, at bådene kan komme ud og ind af jollehavnen, fastslår Tietje.

Erik Uldall Hansen mener ikke, at et flertal i byrådet vil benytte sig af de restriktioner for vandscootere og lignende fartøjer, som kommunerne nu får mulighed for indføre.

- Hvis et flertal gennemfører lokalplanen, der tillader jollehavnen, så er der nok ikke flertal for restriktioner, siger han.

- Men når Miljø- og Fødevareministeriet åbner mulighed for at lave den slags restriktioner for sejlads med vandscootere, så er det jo, fordi der er et problem, understreger Uldall.