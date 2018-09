Tidslinje: Grænsekontrollen skulle vare ti dage - nu har den været her to år

Da grænsekontrollen blev indført i januar 2016, skulle den i første omgang vare i ti dage. Men efter adskillige forlængelser har den nu været her over to år. Undervejs er både Hjemmeværnet, nyuddannede politikadetter og Forsvaret blevet sat ind for at aflaste politiet i grænsearbejdet. Foto: Claus Fisker/Scanpix