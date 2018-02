Tidligere formand for lokalhistorisk forening i Løjt er pludselig død

Claus Lildholdt skriver på vegne af Løjt Lokalhistoriske Forening følgende mindeord over Erling Læbel Madsen:

Bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening må med sorg meddele, at foreningens mangeårige formand, Erling Læbel Madsen, pludselig er afgået ved døden natten til den 13. februar 2018. Et aktivt og engageret menneske er gået bort. Erling Læbel Madsen var én af de ildsjæle, der bærer et lokalsamfund, og han vil efterlade sig et tomrum. Løjt Lokalhistoriske Forening vil mindes Erling med varme og taknemmelighed. Erling er lørdag den 24. februar klokken 13 blevet begravet fra en fyldt Løjt kirke og hviler nu på kirkegården i Løjt ved siden af sin Rosa. Æret være hans minde.