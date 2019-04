Tidligere ejere af Hjem-Is laver forretning ud af konkursbo

Og det kom til at holde stik. Sydglas Danmark A/S, som det nye selskab blev døbt, har netop offentliggjort sit første regnskab, der viser et overskud efter skat på 1,4 millioner kroner.

Sådan lød det fra Erik Thaysen og Frank Waller, da de to tidligere ejere af Hjem-Is i efteråret 2017 trådte til og reddede de sunde dele ud af Sydglas, da Per Hartung måtte smide håndklædet i ringen i familiefirmaet.

- Det er et ekstremt konkurrencepræget marked - især på autoruder til personbiler. Det er svært at konkurrere med eksempelvis Carglass, der kommer ud på din arbejdsplads og ordner ruden for 800 kroner. Det kræver, at man skal være tæt på. Så dér, hvor vi satser, er på det tunge segment - de større reparationer af lastbil- og busruder, Det, der er mere specialistpræget, forklarer Frank Waller.

Lageret er stort

Som en del af opbygningen af den nye forretning har Sydglas Danmark også været ved at kigge på huslejeudgifter, og hér har man dels opsagt det ene af to lejemål i Tinglev og skal i gang med at flytte øst for Storebælt.

- Vi bor relativt dyrt, hvor vi er nu, men der har vi fået mulighed for at flytte ind hos en af vores store kunder, siger Frank Waller.

Det, der slog bunden ud af økonomien i det oprindelige Sydglas, var et for stort og for gammelt et lager. Det har det nye selskab nedskrevet til nul, men det kan være, det alligevel kommer til at give lidt til bundlinjen.

- Vi har lige nu lagerplads nok, så vi smider ikke noget ud. Så mangler nogen for eksempel i rude til en gammel Fiat 127, så har vi den, og på den måde kan vi så måske alligevel tjene lidt på den del også, siger Frank Waller.