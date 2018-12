Tidlig julegave: Børnene på Julemærkehjemmet får nye cykler

Kruså: Børnene på Julemærkehjemmet Fjordmark har fået en tidlige julegave i år, nemlig 15 nye SCO cykler. Det er Salling Group, der ejer SCO, der står bag gaven.

På Julemærkehjemmet hjælper man udsatte børn til en bedre hverdag, og derfor vækker de nye cykler stor glæde:

- Med den flotte donation på 15 SCO kvalitetscykler kan vi få flere børn i bevægelse samtidig, og vi kan også arbejde med et andet vigtigt element - nemlig fællesskabet. De nye cykler giver os mulighed for at tage flere børn med på længere ture og i fællesskab udfordre sig selv og hinanden, fortæller Lasse Balsgaard, der er forstander på Julemærkehjemmet Fjordmark, i en pressemeddelelse.

De nye cykler fra SCO er mountainbikes, så de også kan bruges i skovene omkring Julemærkehjemmet.

I alt har Salling Group, der også står bag kæderne Bilka, Føtex og Netto, doneret 75 SCO børnecykler og lige så mange cykelhjelme, der bliver fordelt imellem de fem julemærkehjem i Danmark.