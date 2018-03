Tidl. Tour-helt til Rødekro: Chris Anker med i løb

RØDEKRO: Det er blot halvandet år siden, at den danske cykelrytter Chris Anker Sørensen forlod den store internationale cykelscene. Det skete med udgangen af 2016, og så sent som samme sommer deltog han for femte og sidste gang i verdens hårdeste cykelløb, Tour de France.

Det var også løbet i de franske bjerge, der gjorde Chris Anker Sørensen kendt uden for cykelsportskredse, ikke mindst fordi han som regel talte lige fra hjertet, når han blev interviewet efter etaperne i de franske bjerge.

I dag kører den hjemvendte Chris Anker Sørensen for et dansk cykelhold, og om godt en uge får sønderjyske cykelsportsinteresserede mulighed for at se den 33-årige tidligere Tour-stjerne i aktion på vejene omkring Rødekro.

Søndag 25. marts bliver han nemlig det absolutte hovednavn, når Rødekro Cykle Club afvikler et 144 km langt løb med deltagelse af i alt 60 A-ryttere.