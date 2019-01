Mandag aften blev den episode af "America's Got Talent - The Champions", hvor Moonlight Brothers fra Aabenraa medvirker, sendt på amerikanske tv. Fredag aften kan du se det på dansk tv.

Aabenraa: Efter flere måneders ventetid sker nu endelig det, som brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Aagaard Breitenkamp har ventet på.

Deres optræden som danseduoen Moonlight Brothers i det amerikanske talentshow "Americas Got Talent - The Champions" kommer i tv.

Faktisk skete det allerede i aftes på den amerikanske tv-kanal NBC, hvor omkring 10 millioner seere kiggede med, men i Danmark må vi vente til på fredag den 1. februar klokken 21.15, når TV2 sender programmet.

Her kan man se den lokale duo stå på den samme store scene i Los Angeles, som Paul Potts og Susan Boyle samt mange andre kendte stjerner fra diverse talentprogrammer har stået på siden den 7. januar.

50 tidligere vindere og finalister fra alverdens talentprogrammer er nemlig blevet udvalgt til at deltage i det ultimative talentprogram, og her er Moonlight Brothers sluppet gennem nåleøjet.

Christoffer og Jonathan Eskjær Aagaard Breitenkamp glæder sig til at se programmet, men der er én ting, de ikke ser frem til.

- Vi synes faktisk, at vi er ret gode til engelsk, men det blev til noget værre noget på den scene. Det var meget Villy Søvndal-agtigt, for når man er på og skal svare på værtens og de kendte dommeres spørgsmål med det samme, så er der et pres, som vi ikke lige havde regnet med. Det er faktisk lidt pinligt, siger Christoffer Eskjær Aagaard Breitenkamp.

Selvom brødrene var presset ud over det sædvanlige på grund af andre copyrightregler, så endte de med at være godt tilfredse med det show, de leverede.

To af de ti kunstnere fra hvert show går videre til den store finale.