Ti malerinder har fundet foråret

Hver fredag mødes ti damer i Kirsebærhaven for at male sammen og inspirere hinanden. Det sker til musik fra gruppen Æ Jungs, som øver i lokalet ved siden af. Lørdag var der fernisering med både musik og kunst.

De ti malende kvinder var blevet enige om, at begrebet forår meget passende skulle være temaet for årets forårsudstilling, og der er da også masser af farverigt forår på væggene i Kirsebærhaven i denne tid. Udstillingen kan ses de næste to uger.

Lørdag var både Malerinderne og Æ Jungs mødt op på Kirsebærhaven, for der var fernisering på Malerindernes forårsudstilling, og hvad være mere nærliggende end af invitere Æ Jungs til at levere musikken.

De fire går under navnet Æ Jungs, og de øver sig fast hver fredag formiddag i et lokale i Kirsebærhavnes Aktivitetscenter i Aabenraa.

Udstillingen med Malerindernes billeder kan ses de kommende to uger i Kirsebærhavens åbningstid.Det er mandag til torsdag fra klokken 9 til 16 og fredag fra 9 til 15. Det er også muligt at købe billederne.

Ikke kun for de gamle

Malerinderne har malet sammen de seneste to år, og de er blot en af et hav af grupper, der mødes for at snakke og dyrke fælles hobby i kommunens aktivitetscenter i Kirsebærhaven.

- Mange folk tror, at Kirsebærhaven kun er for de rigtigt gamle, men det er jo for alle pensionister. Det er alle tiders sted, siger Elin og Kirsten, der hjertens gerne vil fotograferes sammen med nogle af de udstillede kunstværker.

- De andre er lidt efter mig, for jeg maler ikke så meget, når jeg er her. Men jeg får masser af inspiration, og så maler jeg, når jeg kommer hjem, fortæller Kirsten.

Tovholder og inspirator Bente Collin havde fået til opgave at holde tale ved ferniseringen.

- Om det er kunst eller ej, det må hver især tage stilling til. Vi maler, fordi vi ikke kan lade være, fastslog hun.