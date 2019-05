Thulesen Dahls grænsekrav: Statsminister skal være klar til civil ulydighed

Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti vil have, at en kommende statsminister forpligter sig til at beholde grænsekontrollen i hele valgperioden - uanset hvad EU-Kommissionen siger eller om man får ændret Schengen-reglerne. Arkivoto: Søren Gylling

Det er helt fint, at Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil arbejde for permanent grænsekontrol, men for Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl er det afgørende, at en kommende statsminister er villig til at gå hele vejen.

Aabenraa: Der er i valgkampen blevet talt en del om ufravigelige krav. Et af dem er kommet fra Dansk Folkeparti, der vil have indført permanent grænsekontrol i stedet for den midlertidige, hvor der fortløbende skal søges om forlængelse. Derfor burde Venstres forslag om at få ændret aftalen med de andre Schengen-lande også gøre partiformand Kristian Thulesen Dahl til en glad mand. Det er han også. Lidt. Og han erkender, at forslaget næsten kunne være stillet af hans eget parti. - Det er fint, at Venstre vil arbejde for at få ændret Schengen-reglerne, så permanent grænsekontrol bliver en mulighed, men det interessante spørgsmål er jo, hvad man gør, hvis det ikke lykkes, og man til november får at vide, at nu er det slut med grænsekontrol, mener Kristian Thulesen Dahl. - Vil man så alligevel stå fast på grænsekontrollen eller underkaste sig EU-Kommissionens afgørelse og droppe grænsekontrollen? spørger han.

Lars Løkke eller andre, der måtte have brug for DF's mandater efter valget, vil blive mødt med krav fra vores side om at forpligte sig til, at grænsekontrollen består i hele den kommende valgperiode. Uanset om EU-Kommissionen i valgperioden siger, at nu er det slut. Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

En drillepind Dansk Folkepartis førstemand vil ikke selv forholde sig til, om Danmark kan blive nødt til at træde ud af Schengen-samarbejdet. - Man skal holde fast i grænsekontrollen, og så skal man insistere på, at de andre lande må finde sig i det. Det er rigtigt, at de andre lande skal tage stilling til, om de vil smide os ud af Schengen på det grundlag, men det tror jeg ikke, de gør, fordi der i mange andre EU-lande også er stemning for kontrol ved grænserne, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl. - Du kan kalde det, vi så præsterer, civil ulydighed, men det gør vi så. Lars Løkke har tidligere sagt, at han vil gøre op med velfærdsturismen. Det har han ikke kunnet komme igennem med i EU. Det er afgørende, om man er parat til præstere civil ulydighed i forhold Schengen-reglerne, understreger partiformanden, der også sender en lille stikpille i Venstres retning, når der skal skabes støtte til en ændring af reglerne. - Det paradoksale er, at en stemme på Venstre til Europa-Parlamentsvalget på søndag er en stemme imod det, Lars Løkke har præsenteret i dag. Den gruppe, Venstre er en del af i Europa-Parlamentet, er nok den enkeltgruppe, der er mest imod permanent grænsekontrol, siger Kristian Thulesen Dahl.