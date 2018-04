Tennisklub viser sig frem

Aabenraa: Aabenraa Tennisklub åbner lørdag den 5. maj mellem kl. 12.00 og 15.00 sit anlæg for publikum. Her vil der være forskellige aktiviteter for såvel børn som voksne, begyndere og øvede. Ketsjer og bolde sørger klubben for, og det er gratis at deltage.

Hvis man ikke vil spille, kan man nøjes med at se tennisanlægget med fem grusbaner og tre kunststofbaner. Klubhuset ligger på Vestvejen 25. Lørdag den 5. maj åbnes sommersæsonen med standerhejsning klokken 10.00. /EXP