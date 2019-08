Tennisklub pønser på stor investering: Helt ny sport skal booste medlemstallet

Ifølge Dansk Padel Forbund skal man helt op til Kolding for at finde en padeltennisbane. Det håber Rødekro Tennisklub at lave om på. Her er det et billede fra en indvielse i Randers. Arkivfoto: Mathias Fredslund Hansen

Som et led i Rødekro Tennisklubs bestræbelser på at skabe flere aktiviteter for medlemmerne og tiltrække nye, vil klubben nu opføre en såkaldt padeltennisbane, som er en kombination af tennis og squash. Klubben håber at have den klar til maj næste år.

Rødekro: Rødekro Tennisklub vil være med, hvor det sker. Derfor går klubben med planer om at etablere et helt nyt padeltennisanlæg - padeltennis er en blanding af tennis og squash - mellem klubbens eksisterende tennisbaner. - Vi er de første i kommunen og nok også de første i Sønderjylland, der får sådan en bane. Det kan være med til at sætte kommunen på Danmarkskortet som en aktiv og fremsynet kommune, siger formand i tennisklubben, Birger Hansen, som også tror, en padeltennisbane vil kunne tiltrække mange flere medlemmer. - Målet er, at når den bane står, så er vi vokset fra 140 til 200 medlemmer efter det første år. Det, tror jeg egentlig, kommer helt af sig selv. Desuden regner vi med at få et samarbejde med Hærvejsskolen, så eleverne kan få øjnene op for sporten, siger Birger Hansen.

Padel Padel er en sport, som af Dansk Padel Forbund beskrives som en blanding af 80 procent tennis og 20 procent squash.

Padel spilles på en bane der er 20 meter gange 10 meter. Der er et net i midten, og der er bander rundt om banen. Som oftest glasvægge og et gitter på noget af siderne. Der findes også mindre singlebaner, men det er typisk på den store bane, der spilles - og det er kun som double. I hvert fald i officielt regi.

Helt grundlæggende gælder det for begge par at komme frem til nettet og forsvare det. Og som udgangspunkt holder man sin side. Det gælder også, når der bliver loopet over en, og man skal tilbage. Der vil modstanderne ofte søge frem til nettet.

Som træning kan det godt spilles som single. Her kan det anbefales at spille på halv bane, gerne diagonalt. Det kan der komme en ganske fin dyst ud, hvor du får trænet vigtige padel-elementer, som at komme frem til nettet og forsvare det.

Kilde: Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund

Ikke så meget teknik og styrke Han beskriver sporten som et mere tilgængeligt spil, hvor alle kan være med. - Det er lidt nemmere end tennis, for det kræver ikke lige så meget teknik og styrke. Det er en sjov sport, og selvom man er en ældre person med småskader, har man stadig mulighed for at spille, siger Birger Hansen. Banen koster cirka 416.000 kroner at etablere, som foreningen forventer at få finansieret ved hjælp af en kombination af eksterne og egne midler samt egen arbejdskraft. I første omgang har kultur- og fritidsudvalget vendt tommelfingeren opad for, at klubben kan opføre en padeltennisbane på Fladhøj Idrætsanlæg. - Så status er nu, at vi er i gang med at søge byggetilladelse og søge ekstern finansiering. Det er jo helt normalt, når en forening har en investering af sådan en størrelse, siger Birger Hansen. Ifølge budgettet, som er sendt til kommunen, regner tennisklubben selv med at spytte 126.000 kroner i projektet og udføre arbejde til en værdi af 40.000 kroner. De resterende 250.000 kroner skal komme via ekstern støtte. - Vi håber at kunne indvie banen til Tennissportens Dag til maj næste år, siger Birger Hansen.