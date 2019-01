Tennisklub giver op efter 30 år: Nu flytter en helt anden lejer ind

Tilslutningen til tennisklubben for Søgård-området er blevet så sløj, at den vil nedlægge sig selv. I stedet overtager en anden og større forening lejemålet.

- Det er er da trist, og vi forsøgte også at få et samarbejde op at stå med de andre klubber i området, hvor man kunne spille lidt med og mod hinanden. Det sker også i et vist omfang, men det var svært at få skabt tilstrækkelig aktivitet til, at der var brug for banerne i Søgård, forklarer den afgående tennisformand.

- Det er generelt, at der er faldende medlemstal i de små klubber omkring Aabenraa, men også i resten af landet. Det er en sport, der er vigende interesse for, mener Ole Jacobsen.

Søgård: Der er blevet lidt for god plads i klubhuset og på banerne, hvor der ikke engang er tilstrækkeligt med medlemmer til at afvikle en double. Derfor er Søgård & Omegns Tennisklub indstillet på at nedlægge sig selv på den førstkommende generalforsamling.

Borgerforening tager over

Kultur- og fritidsudvalget har nikket ja til, at Søgård & Omegns Tennisklub kan slippe ud af lejeaftalen med Aabenraa Kommune. En aftale, som Medborgerforeningen for Søgård & Omegn får lov at overtage. Og ikke for at føre tennisaktiviteten videre.

- I stedet for, at stedet bare ligger hen, vil vi gerne bruge det som en slags forsamlingshus, til lidt udlejning og til at holde vores egne møder i, siger Lars Nielsen, formand for Medborgerforeningen for Søgård & Omegn.

Foreningen overtager sammen med lejemålet et kommunalt tilskud på 11.000 kroner årligt til vedligeholdelse af vej- og udenomsarealer, ligesom den vil modtage de 10.000 kroner, som Søgård Petanqueklub årligt giver for at bruge faciliteterne.

Restgælden i klubhuset, som er opført i 1989-1990, betales ud i marts, og dermed går det samlede regnskab, ligesom Søgård & Omegns Tennisklub, i nul.

Lukningen af Søgård & Omegns Tennisklub skal ikke blot godkendes på den ordinære generalforsamling, men også på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret.