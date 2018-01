Tekniske fejl kostede SønderjyskE vigtige point

Aalborgenserne lå inden dagens kamp à point med SønderjyskE i toppen af 1. division, og topbraget kunne derfor indlede et udbrud for et af holdene.

Sådan kunne lørdagen opsummeres for SønderjyskEs håndboldpiger, der lørdag eftermiddag var på besøg i Aalborg, hvor EH Aalborg K ventede i et sandt topopgør.

Surt nederlag

SønderjyskE kom bedre ud til 2. halvleg, hvor spillerne konstant forsøgte at indhente EH Aalborg K's føring.

- Vi kommer op på siden af Aalborg og har alle chancer for at score vigtige mål i slutningen af kampen. Men vi fortsætter simpelthen med at lave så mange tekniske fejl, og idet vi heller ikke får dækket ordentligt op under deres kontraangreb, grundlagde vi faktisk selv vores nederlag, lyder det fra en bitter Olivera Kecman.

Kampens resultat blev 28-27 til hjemmeholdet, som dermed har overtaget ligaens 1. plads fra SønderjyskE.

- Vi skal huske på, at vi først lige er gået i gang med anden halvdel af sæsonen. Der resterer stadig 12 kampe, hvoraf vi møder to af de andre tophold, Horsens og Hadsten, inden for de kommende uger. Så der er ikke andet for end at falde ned ovenpå lørdagens kamp og så forberede os på næste kamp allerede mandag morgen, fortæller Olivera Kecman.