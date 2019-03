Teknikken spændte ben for Mathilde U. Kramer ved inde-EM

Den tidligere AaIG-sprinter Mathilde Uldall Kramer kunne ikke holde de gode takter fra det indledende løb på 60 meter i inde-EM i Glasgow, hvor hun med tiden 7.34 sekunder satte ny dansk rekord. Ved semifinalen spillede teknikken hende et puds og sluttede sidst.

Glasgow: Tredje og sidste løb i semifinalen på 60 meter for kvinder blev endestationen for den tidligere AaIG-sprinter Mathilde U. Kramer ved inde-EM i atletik i Glasgow.

Trods en kanonstart på bane ét lykkedes det hende ikke at holde fart med de øvrige løbere, som overhalede hende på de sidste meter.

- Jeg får en pissegod start, men så får jeg ikke benene ordentlig med op, så jeg får ikke den fart til sidst, som jeg havde håbet på. Det var pisseærgerligt, sagde Mathilde U. Kramer umiddelbart efter løbet lørdag aften til DR Sporten.

Tidligere samme dag var hun ellers flyvende med en fjerdeplads i sit heat i tiden 7.34, hvilket samtidig er ny dansk rekord.

Tiden var nok til at hun kvalificerede sig direkte til semifinalerne, der blev afviklet samme dag.

Hér sluttede hun dog lidt skuffende på en sidsteplads i tiden 7.44 sekunder - ti hundrededele langsommere end den tid, hun fik i det indledende løb.

Mathilde Kramer er dog ikke ærgerlig af den grund. Det havde nemlig været hendes store mål at gå videre til semifinalerne.

- Tiden på 7.34 sekunder må da også siges at være meget tilfredsstillende, lyder det fra Mathilde Kramer. Omvendt kan hun ikke umiddelbart bruge resultatet fra semifinalen til ret meget.

- Nej - ikke andet end at det var et teknisk dårligt løb. Jeg følte mig klar, og jeg får en god start, hvor jeg ligesom kan løbe op med de allerbedste, men så går der noget galt undervejs - teknisk - og så taber jeg hastighed. Men jo - der er helt sikkert nogle ting, jeg kan tage med mig, men resultatmæssigt kan jeg ikke bruge det til så meget andet end at jeg var der - i semifinalen.