Den 1. oktober gælder det en helt anden slags forestilling, når den musikdramatiske fortælling 'Troen og Ingen' gæster Aabenraa. Forestillingen er bygget over Saybia-forsanger Søren Huss's solodebut på dansk, der handlede om sorgen efter at have mistet sin kæreste i en trafikulykke.

Den 29. september vises forestillingen 'Jorden Rundt i 80 dage' i Sønderjyllandshallen. Det er en ganske fri gendigtning efter Jules Vernes roman af samme navn. Her er der fire skuespillere, der deles om 52 roller, og undervejs når de forbi både Paris, Gibraltar, Hong Kong, Port Said, Calcutta og Travemünde, så det går med andre ord rimeligt stærkt.

Lyst gange to

Den 22. oktober spilles forestillingen 'Lyst' hele to gange. Her mødes publikum en sexarbejder og hører om forholdet til livet og kunderne. Der er blot én skuespiller på scenen. Til gengæld er publikum også med på scenen, og her kan der kun være 30 ad gangen. Derfor spilles forestillingen over to gange.

Publikum bliver inddraget i forestillingen, og det lyder måske lidt grænseoverskridende, men det er det slet ikke, forsikrer formanden for Teater i Aabenraa, Allan Bruhn.

'Marienborg', nej tak, er titlen på en forestilling, der vises på biblioteket den 24. oktober. Den handler om politikerlede - blandt andet.

Den næste teateraften, den 5. november, er danseforestillingen 'A Space in the dark', der bygger på musik af David Bowie. Bagefter er der koncert i foyeren med Carl King, og den oplevelse er med i prisen.

Årets børneforestilling er 'God Jul Cirkeline', som opføres den 26. november, og allerede dagen efter får Teater i Aabenraa besøg af forestillingen 'Selvtægt', der beskrives som en nordic noir-krimikomedie.

Endnu mere politisk bliver det efter julepausen, den 21. januar, når forestillingen 'Hvad så Europa' spilles i Sønderjyllandshallen.

Den 27. januar er det kun for kvinder, når mor datter-forholdes sættes under lup i forestillingen 'Ikke uden min mor'.

Den 28. januar er det alvor, når forestillingen 'Soldaten' prøver at beskrive de psykologiske konsekvenser af at være udsendt i krig for Danmark.

Den 18. februar er Teater i Aabenraa tilbage til det klassiske repertoire med forestillingen 'Elverhøj', som dog ikke er den helt klassiske version af det gamle stykke. Denne gang er til tilsat en god portion vild komik.