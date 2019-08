Teater i Aabenraa: Oplev dans og skuespil i det fri

Kun få har meldt sig til et optog, som tirsdag sætter Aabenraa Gadeteaterfestival i gang. Arrangør glæder sig til, at der sker noget i byen.

Aabenraa: Tirsdag åbner Aabenraa Gadeteaterfestival officielt. Det bliver med et optog, selv om tilmeldingen til dette har været sparsom.

- Først mandag aften ved vi, om det bliver 30 eller 50, men optoget bliver gennemført under alle omstændigheder. De professionelle, som skal gå med, kommer selvfølgelig, siger formand for Aabenraa Teaterforening, Allan Bruhn.

Optoget er tænkt som en festlig åbning på gadeteaterfestivalen, og resten af arrangementet giver masser af oplevelser på gader og pladser i Aabenraa.

- Det handler om, at der skal ske noget i byen. Derfor har vi også været ude på campingpladser og andre steder for at gøre reklame for festivalen, så vi kan få trukket nogle mennesker ind til byen. Der bliver meget at kigge på, hvad enten man er her i kort eller lang tid. Men kan gå til og fra de enkelte arrangementer, siger Allan Bruhn.