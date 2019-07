Teater: Børn lærer at vise sig frem for andre på sommercamp

Frøslevlejrens Efterskole har i denne ferieuge genlydt af sang og musik. 23 børn slutter lørdag en sommercamp, hvor de lærer at optræde for andre.

Det er dog ikke et krav, at børnene skal lære det hele udenad, men de skal blive bedre og bedre til at spille skuespil uden at være alt for afhængige af rollehæfterne.

- Når I får fri, kan I gå sammen to og to og øve på replikkerne, siger hun, inden børnene klæder om til den næste prøve.

Børnene er delt ind i to grupper, og i den ene gruppe er børnene ved at indøve forestillingen om den frække Bølle Bop. De har travlt, for halvandet døgn efter avisens besøg skal de fremføre forestillingen for den anden gruppe af campdeltagere. Så dramalærer Ann Hølund fra arrangøren Scenekunst har et par gode råd til børnene efter en prøve.

Vi er på sommercamp på Frøslevlejrens Efterskole. En lejr for 23 børn, som lærer at spille skuespil, at synge og at danse.

Scenekunst Sommercamp plejer at finde sted på Sjælland. Men i år er der for første gang en sommercamp i Jylland, på Frøslevlejrens Efterskole. 23 har i denne uge deltaget i lejren. Den støttes af Aabenraa Kommune, og er et led i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som har fokus på Frøslevlejren som fyrtårnsprojekt. Et mål med sommercampen er at give børn og unge fra landsdelen mulighed for at skabe kunst på et højt niveau. Børnene har også lært om Frøslevlejrens historie under lejren.

Børn lærer nyt om dem selv

Sommercampen skal naturligvis være sjov for børnene, men der er også en vis alvor bag spøgen. For børnene lærer mere end blot at sige replikker og synge.

- I løbet af ugen bliver børnene mere og mere frie på det. De finder ud af, at de kan mere, end de tror, at de kan. For det at stå på en scene kan godt være grænseoverskridende, siger leder af sommercampen, René Wormark.

Og det er ikke kun læring i forhold til at folde sig ud med teater, understreger lejrlederen.

- Børnene bliver også bedre til at fremlægge opgaver for deres klasser i skolerne. Det kan nogle børn og unge også have svært ved, siger René Wormark.

Sommercampen er støttet af Aabenraa Kommune, hvilket betyder, at børnene ikke har betalt så meget for at være med.

- Vi vil gerne være med til at styrke Frøslevlejren som et sted, hvor børn og unge får mulighed for at opleve og skabe kunst på højt niveau, siger kommunens kulturkonsulent, Lise Lotte Urfe.